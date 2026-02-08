Roberto Vannacci ha scelto Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale. Ieri a Querceta in provincia di Lucca, alla firma dell'atto costitutivo di Futuro Nazionale c'era anche lei, ex Fdi che ha aderito alla Lega e poi alla nuova creatura del generale, attualmente consigliere comunale a Bagni di Lucca.

''Penso che il nostro elettorato di riferimento sia assolutamente quello di buon senso che crede ancora nei valori fondamentali della vita di tutti giorni. Noi, chiaramente, ci rivolgiamo agli scontenti'', ''guardiamo a chi dentro Fdi, Fi e Lega non si riconosce più in questi partiti e vuol far scelte diverse. Ma soprattutto vogliamo ridare voglia di votare a chi si non si reca alle urne da tempo''.

Frigo assicura che la nuova creatura politica dell'ex capo della Folgore resterà nell'orbita del centrodestra e guarda alla cosiddetta Italia del non voto. ''Da statuto - spiega Frigo all'Adnkronos - ho ricevuto l'incarico di responsabile nazionale del tesseramento di Futuro nazionale".

Tesseramento al via tra 15 giorni

La campagna di adesione ''partirà tra una quindicina di giorni sia on line che sul cartaceo. Il costo della tessera annuale sarà di almeno 10 euro e sono previsti tre tipi di sostegno al partito'', rivela Frigo, laurea in economia e commercio, da 7 anni collaboratrice di Simoni (''con Massimiliano abbiamo condiviso due campagne politiche per le regionali, quando mi sono candidata con Fdi nel 2020 e nella scorsa competizione del 2025''). Frigo, che nella sua Lucca gestisce corsi di qualifica professionale della Regione Toscana in una agenzia formativa, si professa vannacciana della prima ora: ''Io seguo Roberto fin dall'inizio, ovvero da quando presentò il 'Mondo al contrario'''.