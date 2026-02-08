circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci sceglie la sua 'lady tessere' per Futuro Nazionale: chi è Annamaria Frigo

Ex Fratelli d'Italia poi passata alla Lega si definisce vannacciana della prima ora. Tesseramento al via tra 15 giorni, quota minima 10 euro

Roberto Vannacci e Annamaria Frigo - da profilo Facebook Frigo
Roberto Vannacci e Annamaria Frigo - da profilo Facebook Frigo
08 febbraio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Roberto Vannacci ha scelto Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale. Ieri a Querceta in provincia di Lucca, alla firma dell'atto costitutivo di Futuro Nazionale c'era anche lei, ex Fdi che ha aderito alla Lega e poi alla nuova creatura del generale, attualmente consigliere comunale a Bagni di Lucca.

''Penso che il nostro elettorato di riferimento sia assolutamente quello di buon senso che crede ancora nei valori fondamentali della vita di tutti giorni. Noi, chiaramente, ci rivolgiamo agli scontenti'', ''guardiamo a chi dentro Fdi, Fi e Lega non si riconosce più in questi partiti e vuol far scelte diverse. Ma soprattutto vogliamo ridare voglia di votare a chi si non si reca alle urne da tempo''.

Frigo assicura che la nuova creatura politica dell'ex capo della Folgore resterà nell'orbita del centrodestra e guarda alla cosiddetta Italia del non voto. ''Da statuto - spiega Frigo all'Adnkronos - ho ricevuto l'incarico di responsabile nazionale del tesseramento di Futuro nazionale".

Tesseramento al via tra 15 giorni

La campagna di adesione ''partirà tra una quindicina di giorni sia on line che sul cartaceo. Il costo della tessera annuale sarà di almeno 10 euro e sono previsti tre tipi di sostegno al partito'', rivela Frigo, laurea in economia e commercio, da 7 anni collaboratrice di Simoni (''con Massimiliano abbiamo condiviso due campagne politiche per le regionali, quando mi sono candidata con Fdi nel 2020 e nella scorsa competizione del 2025''). Frigo, che nella sua Lucca gestisce corsi di qualifica professionale della Regione Toscana in una agenzia formativa, si professa vannacciana della prima ora: ''Io seguo Roberto fin dall'inizio, ovvero da quando presentò il 'Mondo al contrario'''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Futuro Nazionale Tesseramento Adesione Centrodestra Vannacci Frigo politica news
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza