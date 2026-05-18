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Presentata la piattaforma digitale Portatori di interesse

18 maggio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un sistema innovativo per creare un canale diretto e privilegiato tra Ministero della Difesa e mondo dell’impresa, della ricerca e dell’innovazione: questo, in sintesi, il ruolo della nuova piattaforma digitale Portatori di interesse presentata presso la Biblioteca Centrale dell’Esercito alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto. “La piattaforma nasce con l’esigenza di rendere trasparente la Difesa. Abbiamo necessità che ogni rappresentante delle Forze Armate possa interagire con qualsiasi azienda, offrendo a tutti la possibilità di proporre idee, progetti e innovazioni tecnologiche. Parallelamente, ogni interazione deve avvenire nel segno della trasparenza e della legalità. A tale scopo abbiamo scelto di tracciare ogni contatto con la Difesa in modo da poter filtrare eventuali soggetti non affidabili e tutelare il nostro personale. Al tempo stesso la piattaforma intende incoraggiare quelle aziende che pur avendo idee innovative e competenze strategiche non hanno mai collaborato con la Difesa”, ha detto Crosetto in sede di lancio dell’iniziativa. Nel corso della presentazione è intervenuto anche il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia che ha dichiarato: “Presidiare i processi decisionali da attacchi interni ed esterni è parte della funzione della Difesa. Auspico che questo strumento possa essere offerto anche alle altre Amministrazioni come garanzia di integrità”. Al centro del progetto l’Elenco dei portatori di interessi e il Registro degli incontri con i portatori di interessi, due strumenti introdotti da appositi decreti ministeriali per disciplinare i rapporti tra il personale della Difesa e i rappresentanti dei settori produttivi.

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Il comunicato della Difesa

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Portatori di interesse Ministero della Difesa innovazione tecnologica
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