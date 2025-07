Primo via libera della Camera al decreto fiscale

La Camera ha approvato in I lettura il Decreto fiscale (Dl 84/2025). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la seconda fase dell’iter parlamentare la cui conversione in legge deve avvenire entro il 16 agosto. Tra le principali novità segnaliamo: la riforma del ravvedimento speciale che permette di sanare irregolarità fiscali relative agli anni dal 2019 al 2023 per i soggetti che aderiscono al concordato biennale 2025-2026; il rafforzamento delle garanzie sui controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate che devono motivare in modo puntuale le ragioni alla base di ispezioni, verifiche, accessi; il chiarimento sulla deducibilità delle spese di trasferta sostenute all’estero. Il testo approvato ha recepito delle modifiche introdotte da alcuni emendamenti e odg approvati, tra i quali segnaliamo: riduzione dell’addizionale comunale sulle tariffe degli aeromobili nelle tratte da e per Sicilia e Sardegna (On. Deidda); retribuzione dei manager del settore finanziario (On. Osnato); acquisto prima casa per gli under 36 (On. L’Abbate); assegno unico universale (On. Furfaro); servizi di mobilità condivisa (On. Roggiani).

