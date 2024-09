Programma ‘Site activation’, avviato l’esame del Decreto del Ministero della Difesa

Il programma pluriennale denominato “Site Activation” comprende l’adeguamento agli standard JSF dell’unità navale anfibia multiruolo LHD (Landing Helicopter Dock) Trieste affinché possa operare anche con velivoli F35-B, aeromobili di 5° generazione dotati di sensori allo stato dell’arte e capacità di fusione dei dati acquisiti, equipaggiamenti che rendono tali velivoli strategici nelle operazioni militari. Il programma si riferisce a interventi di ammodernamento non riferibili al mantenimento delle dotazioni e dunque sorge la necessità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il 25 settembre, la Commissione Difesa della Camera ha avviato l’esame del Decreto la cui scadenza è fissata per il 20 ottobre. Nel corso della relazione, tra l’altro, è stato sottolineato che l’adeguamento dovrebbe risultare agevole e rapido grazie alle caratteristiche strutturali e dimensionali dell’unità navale Trieste. Il relatore ha inoltre ricordato quali siano i settori principalmente interessati dal programma in oggetto, ovvero la cantieristica navale specializzata e l’industria dell’elettronica con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di infrastrutture informatiche e gestione di sistemi. Infine, è stato ricordato come il Programma “Site activation” rientri tra gli interventi di finanziamento a programmazione contenuti nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026.

