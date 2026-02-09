circle x black
Cerca nel sito
 

Prontezza difesa 2030, relazione in Commissione Affari sui seguiti assunti dal Governo

09 febbraio 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Sen. Craxi (FI), ha riferito sui seguiti assunti dal Governo in merito alla risoluzione doc. XVIII n.25 approvata il 18 dicembre dalla Commissione stessa. Il Pres. Craxi riporta, tra l’altro, che: è pervenuta una nota del Ministero della Difesa sui seguiti assunti dal Governo in ordine all’atto JOIN (2025) 27 recante comunicazione congiunta delle istituzioni dell’UE per preservare la pace e contenente una tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030; con riferimento al rafforzamento della capacità operativa e delle dotazioni di difesa il Governo riporta come il regolamento EDIP istituisca un programma per l’industria della difesa europea con misure per l’approvvigionamento tempestivo dei prodotti difensivi; in relazione agli sforzi da adottare per condividere i requisiti tecnici di riferimento l’Esecutivo riferisce come gli Stati membri condividano requisiti comuni su macro-aree potendoli adottare alla singole capacità nazionali; in ordine al rafforzamento dell’autonomia strategica della difesa europea, il Governo sottolinea la centralità di standardizzare i requisiti tecnici e operativi del sistema difesa che dovrebbero essere finanziati dal programma EDIP; con riferimento all’ampliamento della capacità dello strumento militare, l’Esecutivo ricorda come la Difesa stia evolvendo per garantire un sistema moderno e credibile in grado di proteggere il territorio nazionale. Infine, sugli strumenti finanziari il Governo sottolinea: la necessità di coordinazione tra Stati e di una governance comune per un uso efficace dei finanziamenti; l’importanza di garantire trasparenza e controllo democratico degli strumenti stessi; il rispetto di regole comuni che implica l’adesione a strumenti UE come SAFE; il ricorso al debito comune europeo e al regolamento EDIP che permette di sostenere investimenti congiunti, rafforzare la cooperazione industriale e migliora le capacità produttive strategiche.

Il testo della risoluzione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Prontezza difesa 2030 Governo Commissione Affari esteri del Senato
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza