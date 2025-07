Proseguono le audizioni alla Camera sul patto per l’industria pulita

La Commissione Attività produttive della Camera ha svolto diverse audizioni in merito al CID, Clean Industrial Deal, il cosiddetto patto per l’industria pulita, ovvero il percorso di decarbonizzazione e competitività dell’industria europea (COM 2025 85 final). Tra i soggetti auditi, segnaliamo Confindustria che, tra l’altro, ha rimarcato come le tempistiche indicate nel CID, che prevede 53 atti tra legislativi e no, ovvero la fine del 2027, non sembrano compatibili con l’urgenza che la situazione attuale impone con tutte le diverse criticità che presenta. Per questo, Confindustria, ritiene indispensabile agire rapidamente con l’attuazione delle misure previste. Uno dei nodi principali riguarda il costo dell’energia che in Europa costa circa tre volte di più rispetto agli altri grandi sistemi economici. Inoltre, viene sottolineato che l’Action Plan for Affordable Energy previsto nel CID, non sembra all’altezza delle grandi sfide attuali, in quanto non introduce strumenti adeguati al contesto energetico europeo, aggravando, di fatto, le disuguaglianze tra gli Stati membri. Secondo Confindustria, tra l’altro, servono misure strutturali per disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da fonti rinnovabili da quello del gas. Tra gli altri soggetti auditi, ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, afferma che le misure contenute nel CID sono fondamentali per integrare gli obiettivi del Green Deal con la competitività del sistema produttivo e, per tale motivo, chiede al Governo di preparare le condizioni favorevoli affinché il contesto nazionale possa ricavarne i molteplici benefici. Particolare rilevanza è stata, inoltre, posta sul tema della riduzione della dipendenza energetica che in Italia è al 74% rispetto alla media UE del 58% e delle competenze – formazione e aggiornamento professionale - che potrebbero incrementare la capacità produttiva nazionale fino al 30%.

Link: Testo dell’audizione Confindustria

Link: Testo dell’audizione ASviS