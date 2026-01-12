Pubblicato il Decreto che proroga gli aiuti militari all’Ucraina fino a fine 2026

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 è entrato in vigore il Decreto-legge n.201 approvato nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei ministri dell’anno, che proroga fino alla fine del 2026 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Nel testo pubblicato si legge in particolare la priorità ai mezzi logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici. Inoltre, vengono rinnovati fino al 4 marzo 2027 i cosiddetti permessi di soggiorno per protezione speciale per i cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale. All’art.2, il Decreto indica la previsione di una copertura assicurativa da parte degli editori per i giornalisti freelance iscritti all’Ordine dei Giornalisti che vengono inviati nei teatri di guerra.

Il testo pubblicato in GU