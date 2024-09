Pubblicato il regolamento del Ministero del Lavoro sulla patente a crediti nei cantieri

Il tema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il contrasto al lavoro irregolare, rappresentano tematiche di grande attualità che il Governo sta cercando di affrontare. In questa direzione va vista la modifica al Testo Unico sulla Sicurezza introdotta Dl 2 marzo 2024, n.19, che all’ar.29 comma 29 introduce a partire dal 1° ottobre l’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi impiegati nei cantieri. Per fare chiarezza sul funzionamento della patente a crediti, è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale del 20 settembre il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 settembre 2024, n.132 che introduce il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda. Il regolamento si compone di 10 articoli che, rispettivamente, indicano i requisiti per poter fare domanda (art.1), i contenuti informativi della patente (art.2), i presupposti e il procedimento per la sospensione della patente (art.3), l’attribuzione dei 30 crediti iniziali e la possibilità di incrementarli fino a un massimo di 100 (art.4), i criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori (art.5), sospensione della possibilità di incrementare i crediti e modalità di recupero dei crediti decurtati (artt.6 e 7), ulteriori disposizioni (art.8). All’art.9 viene specificato che la copertura finanziaria per l’attuazione del regolamento non deve prevedere ulteriori oneri per la finanza pubblica.

