Alison Dickens

Dopo un decennio come editor presso le case editrici in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1996 con uno stage presso la Associated Press a Roma. Dal 1997-1999 ha lavorato come stringer a Roma per l'agenzia economica e finanziaria Bridge News. Dal 1999-2002 è stata corrispondente in Italia per un quotidiano B2B sulla politica ambientale (ENDs Environment Daily). Dal 2003-2004 è stata reporter in Inghilterra per un quotidiano sui trasporti marittimi (Bunker News). Da 2004 lavora presso l'agenzia di stampa italiana Adnkronos a Roma come giornalista della divisione internazionale che ha un'attenzione particolare sul medio oriente e sul mondo musulmano. Le sue interviste più importanti: con l'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov, il procuratore dei processi di Norimberga, Benjamin Ferencz, l'ex premier italiano Giulio Andreotti, il capo del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, Josette Sheeran, il CEO della Kuwait Petroleum Corporation Sceicco Nawaf S. Al-Sabah e l’AirBnB vice-presidente Chris Lehane.