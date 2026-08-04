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Enrico Artesi

Enrico Artesi

Redattore audio visivo Salute

Pubblicista per scelta ha collaborato con numerose testa giornalistiche come Corriere Salute, Repubblica Salute, i mensile Modus Vivendi e Starbene.it, Roma Capitale, “OK – la salute prima di tutto” e "L'Arcobaleno" (dell'Aido) - di cui è stato tra i fondatori.

Nel 2000-2001 ha lavorato come addetto stampa e portavoce con l'estero del ministro della Salute Umberto Veronesi.

Ha svolto attività di ufficio stampa e comunicazione per le seguenti campagne: “Parchi & Parchi” – Ministero dell’Ambiente; “Vivere il Mare”, “Marinando” e “Adotta un litorale a Sciacca – campagne del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di sensibilizzazione sui temi del mare e delle sue risorse.

Ha partecipato alla progettazione e alla nascita del 1° portale italiano di medicina e benessere “Staibene.it” della società Metaweb. E inoltre stato Direttore responsabile e fondatore del semestrale “Progetto Mielina – stato d’avanzamento della ricerca” del Comitato Italiano Progetto Mielina Onlus fondato da Augusto Odone, famoso in tutto il mondo per aver creato l’olio di Lorenzo per il trattamento dell’adrenoleucodistrofia.

Da dicembre 2005 lavora per l'Adnkronos Salute dove ha partecipato alla realizzazione del primo telegiornale di salute on line e quindi del settimanale Salus Tv, di cui si occupa tutt'oggi con servizi e Speciali di salute.

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salute benessere comunicazione pubblicista
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