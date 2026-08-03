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Fabrizio Rostelli

Fabrizio Rostelli

Giornalista redazione multimediale

Fabrizio Rostelli è un video-reporter e giornalista iscritto all’ODG dal 2014.

Presso la redazione di Adnkronos si occupa di contenuti multimediali.

Dal 2021 al 2026 è stato caporedattore dell’agenzia video-giornalistica Alanews.

Nel 2016 e nel 2020 ha lavorato come corrispondente da New York e Washington seguendo le elezioni dei presidenti Trump e Biden. Ha realizzato reportage dagli USA e interviste in esclusiva come quelle a Roger Waters e Noam Chomsky.

Si è occupato di politica estera approfondendo il tema dei movimenti politici radicali: dall’IRA in Irlanda, alle FARC in Colombia fino ai gruppi neonazisti statunitensi ed ai Proud Boys.

Nel 2020 ha pubblicato per Il Manifesto il documentario “NOI - Diario di una classe” sulle condizioni dei lavoratori durante l’emergenza Covid.

Ha collaborato con diverse testate: La7, Ansa, Fanpage, Il Fatto Quotidiano e Il Manifesto.

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video reporter giornalista politica estera movimenti politici radicali
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