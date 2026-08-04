Hayder Saeed

Ingegnere e ricercatore agli inizi della sua carriera, si è trasformato più di vent’anni fa, quasi per caso, in un giornalista (scritto all'ordine, elenco stranieri) mosso da una passione per gli affari internazionali.
Con lo stesso entusiasmo e una curiosità, continua ancora oggi a seguire con curiosità eventi globali, alla ricerca di nuovi spunti e chiavi di lettura.
Ha diretto la sezione araba dell’agenzia Adnkronos durante gli anni difficili e convulsi della cosiddetta “Primavera Araba”, uno dei periodi più complessi e decisivi della storia recente in qual quadrante del mondo.
Il suo interesse principale ruota attorno alle relazioni tra Oriente e Occidente. La sezione araba di Adnkronos — la prima in Italia —fu pensata dal fondatore ed editore dell’Adnkronos Giuseppe Marra proprio con l’intento di costruire un ponte autentico tra queste due realtà, trasmettendo le prospettive di entrambe le parti.