Hayder Saeed

Ingegnere e ricercatore agli inizi della sua carriera, si è trasformato più di vent’anni fa, quasi per caso, in un giornalista (scritto all'ordine, elenco stranieri) mosso da una passione per gli affari internazionali.

Con lo stesso entusiasmo e una curiosità, continua ancora oggi a seguire con curiosità eventi globali, alla ricerca di nuovi spunti e chiavi di lettura.

Ha diretto la sezione araba dell’agenzia Adnkronos durante gli anni difficili e convulsi della cosiddetta “Primavera Araba”, uno dei periodi più complessi e decisivi della storia recente in qual quadrante del mondo.