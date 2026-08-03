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Patrizia Perilli

Patrizia Perilli

vice caporedattore

Assunta in Adnkronos dal 2000, da maggio 2003 caposervizio della redazione Cultura, poi passata agli Interni e successivamente alle Cronache. E' stata responsabile, dei siti web Pronto Italia, destinato agli italiani nel mondo; Musei Online, contenitore di notizie relative a circa 4.000 musei italiani; è stata responsabile di due magazine uno su Made in Italy e le eccellenze italiane nel mondo, l’altro su arte e cultura. Inoltre, per l’Adnkronos ha realizzato servizi televisivi per Musa Tv, il magazine culturale per le Tv private abbonate all’Adnkronos.

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