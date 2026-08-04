circle x black
Cerca nel sito
 
Roberta Lanzara

Roberta Lanzara

giornalista politico, cronache

Roberta Lanzara è giornalista professionista, autrice e mamma di quattro figli. Da oltre venticinque anni lavora per l’Agenzia Adnkronos raccontando politica, esteri e cronaca, con la discreta ambizione di dare ordine al mondo senza semplificarlo troppo.

Segue con continuità la Corte costituzionale, con attenzione al dialogo tra diritto interno ed europeo e ai conflitti Stato-Regioni, affiancando i vicedirettori nelle inchieste e negli approfondimenti. È esperta di scuola e politiche educative, con uno sguardo alle ricadute su studenti e famiglie, e si occupa di diritti, politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare e iniziative legislative connesse.

Ha seguito la guerra in Ucraina intervistando i vertici del governo ucraino, cercando di tradurre la complessità geopolitica in racconto comprensibile.

La sua carriera nasce tra Stati Uniti e grandi newsroom internazionali, con esperienze in CNN e NBC, prima di approdare ad Adnkronos nel 1998, dove lavora tra audiovisivi, esteri, cronaca e politica.

Laureata in Filosofia alla Sapienza, con studi a Stanford, è fondatrice di Kids for Charity onlus e autrice di Immagini, Parole, Comprensione.

LinkedIn Libro pubblicato
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornalista politica esteri cronaca Corte costituzionale scuola
Vedi anche
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Roberta Lanzara
articoli
in Evidenza