Roberta Lanzara è giornalista professionista, autrice e mamma di quattro figli. Da oltre venticinque anni lavora per l’Agenzia Adnkronos raccontando politica, esteri e cronaca, con la discreta ambizione di dare ordine al mondo senza semplificarlo troppo.

Segue con continuità la Corte costituzionale, con attenzione al dialogo tra diritto interno ed europeo e ai conflitti Stato-Regioni, affiancando i vicedirettori nelle inchieste e negli approfondimenti. È esperta di scuola e politiche educative, con uno sguardo alle ricadute su studenti e famiglie, e si occupa di diritti, politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare e iniziative legislative connesse.