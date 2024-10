Ritardi nella transizione ecologica indicata nel PNRR: la risposta del Ministro dell’ambiente

Nella seduta parlamentare del 17 ottobre, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha risposto ad una interrogazione parlamentare a prima firma Sen. Fina (PD) su presunti ritardi e un impegno finanziario oltre le previsioni con riferimento all’azione del Governo in merito agli obiettivi indicati nella missione 2 del PNRR “rivoluzione verde e transizione ecologica”. Nella sua risposta all’interrogante, Pichetto Fratin ha evidenziato come il MASE ad oggi abbia rendicontato tutti gli obiettivi di propria competenza nel rispetto del cronoprogramma del PNRR. Con riferimento ai quesiti posti sul quadro complessivo dell’avanzamento della spesa è inesatto considerare come base di calcolo per determinare la percentuale di avanzamento finanziario misure le cui milestone sono ancora da conseguire, nel rispetto delle deadline previste dal Piano. Sempre con riferimento all’avanzamento finanziario del Piano le misure di competenza del Mase attivate mostrano un avanzamento superiore a quello indicato dall’interrogante, attestandosi al 59,38%, Infine, in merito alla presunta mancanza di trasparenza, il Ministro segnala che sul sito del MASE sono state definite già da tempo sezioni specifiche relative alle misure di competenza e una pagina specifica dedicata all’aggiornamento semestrale dello stato di avanzamento di tutti gli investimenti del PNRR di competenza. In sede di replica, il Sen. Fina si è dichiarato insoddisfatto della risposta del Ministro, ricordando che l’Italia presenta il costo dell’energia più elevato d’Europa.

Per approfondire: https://urly.it/311r3w