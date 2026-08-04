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Roberta Lanzara

Roberta Lanzara

giornalista politico, cronache

Roberta Lanzara è giornalista professionista, autrice e mamma di quattro figli. Da oltre venticinque anni lavora per l’Agenzia Adnkronos raccontando politica, esteri e cronaca, con la discreta ambizione di dare ordine al mondo senza semplificarlo troppo.

Segue con continuità la Corte costituzionale, con attenzione al dialogo tra diritto interno ed europeo e ai conflitti Stato-Regioni, affiancando i vicedirettori nelle inchieste e negli approfondimenti. È esperta di scuola e politiche educative, con uno sguardo alle ricadute su studenti e famiglie, e si occupa di diritti, politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare e iniziative legislative connesse.

Ha seguito la guerra in Ucraina intervistando i vertici del governo ucraino, cercando di tradurre la complessità geopolitica in racconto comprensibile.

La sua carriera nasce tra Stati Uniti e grandi newsroom internazionali, con esperienze in CNN e NBC, prima di approdare ad Adnkronos nel 1998, dove lavora tra audiovisivi, esteri, cronaca e politica.

Laureata in Filosofia alla Sapienza, con studi a Stanford, è fondatrice di Kids for Charity onlus e autrice di Immagini, Parole, Comprensione.

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giornalista politica esteri cronaca Corte costituzionale scuola
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