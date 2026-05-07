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Agostiniani (Sip), 'estendere assistenza pediatrica fino a 18 anni, anche in ospedale'

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07 maggio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
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"Come Società italiana di pediatria abbiamo accolto in modo favorevole la proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di estendere l'età assistenziale dei pediatri fino ai 18 anni, anche in ospedale. Il pediatra è il professionista con le competenze scientifiche e culturali più adeguate per prendersi cura di questa fascia d'età". Così Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria, in occasione del convegno organizzato dalla Sip per la Giornata nazionale della Pediatria al ministero della Salute.

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