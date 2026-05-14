Aids: Palermo (ViiV Healthcare), "PrEP long acting risponde a bisogni di chi fatica ad aderire'

"ViiV ricerca proposte che superino la terapia orale. Quest'ultima è oggi percepita come lo standard of care in ambito Hiv, ma presenta già bisogni insoddisfatti in tutte quelle sottopopolazioni che hanno difficoltà di aderenza al trattamento. Oggi, grazie alla rimborsabilità della PrEP long acting, completiamo la nostra proposta in ambito Hiv, proponendoci come leader assoluti in questo tipo di soluzioni". Così Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato di ViiV Healthcare Italia, commentando la disponibilità nel nostro Paese di cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione (Cab La) e in compresse per la prevenzione dell'Hiv, durante l'incontro 'Oltre la cronicità del quotidiano', organizzato a Milano da ViiV Healthcare.