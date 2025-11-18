Aifa approva rimborsabilità mavacamten per il trattamento di adulti con Cmio 

Approvata dall'Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco la rimborsabilità di mavacamten per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (Cmio) sintomatica (classe II-III secondo la classificazione Nyha) in pazienti adulti nei quali la terapia standard risulta insufficiente. Grazie a Mavacamten si aprono, quindi, nuove ed interessanti prospettive di cura. La sua azione, infatti, riduce l'eccessiva contrazione del miocardio e l'ostruzione al flusso in uscita dal ventricolo sinistro, che come riportato da evidenze di studi clinici, è in grado di ridurre nell'oltre 80% dei pazienti il ricorso al trattamento chirurgico, unica opzione disponibile, finora, nei casi più gravi. L'annuncio è stato dato a Roma in un incontro stampa, realizzato con il supporto di Bristol Myers Squibb.