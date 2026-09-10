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Alimentazione: Agosti (Sin), 'allattamento materno esempio per la nutrizione in primi 2 anni di vita'

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10 settembre 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La nutrizione dei primi due anni di vita è fondamentale e il pediatra in formazione, lo specializzando in pediatria, deve conoscere quali sono i propositi migliori e main goals che dobbiamo seguire per una corretta nutrizione. Abbiamo un grande esempio da seguire: l'allattamento materno. Nasciamo senza denti e succhiamo il prezioso latte dal seno materno, che è un alimento incredibilmente unico". Lo afferma Massimo Agosti, presidente Sin - Società italiana di neonatologia e professore di Pediatria dell'università degli Studi dell'Insubria, in occasione della presentazione, del Programma Academy, a Sabaudia dedicato ai giovani pediatri in formazione di tutte le scuole di specializzazione per approfondire i temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini.

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