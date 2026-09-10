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Alimentazione: D'avino (Fimp), 'fondamentale educazione sanitaria per le famiglie'

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10 settembre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
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"Siamo convinti che prevenzione, educazione sanitaria, promozione di corretti stili di vita debbano essere condivisi tra tutti gli attori del network e che la pediatria di famiglia abbia, in questo, un ruolo importantissimo: avviare dei percorsi di educazione sanitaria, al cui interno nutrizione e alimentazione rivestono un ruolo eccezionale, per dare alle famiglie italiane delle giuste indicazioni sulle modalità corrette di alimentarsi". Così Antonio D'avino, presidente nazionale Federazione italiana medici pediatri (Fimp), intervenendo al Programma Academy dedicato ai giovani pediatri in formazione.

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