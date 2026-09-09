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Alimentazione: De Palo (Fondazione per la natalità), 'fare squadra'

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09 settembre 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il tema della natalità ha fatto breccia, però c'è da lavorare, perché spesso si procede a compartimenti stagni e occasioni come questa rappresentano un modo per unire il mondo della sanità, delle imprese e dell'associazionismo per fare squadra e creare, così, un'alleanza senza la quale è inutile parlare di natalità, perché senza un sistema coeso si procede a compartimenti stagni e non si risolve nulla". Sono le parole di Gianluigi De Palo, presidente Fondazione per la natalità, intervenendo al Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership  con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon.

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