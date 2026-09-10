Alimentazione: Mosca (UniMi), 'oggi per il pediatra curare significa fare squadra e lavorare in sinergia'

"Oggi curare significa fare squadra e lavorare insieme. Questo è un primo insegnamento che si vuole portare ai pediatri in formazione. Il secondo insegnamento è che fare rete significa allargare lo sguardo e non farla più solo tra le professioni sanitarie, ma anche con il mondo delle istituzioni, il mondo scientifico, il mondo delle aziende e con la filiera agroalimentare". Lo afferma Fabio Mosca, professore di Pediatria università degli studi di Milano e delegato della rettrice per le tematiche della Salute urbana, partecipando al Programma Academy, che ha riunito 150 giovani pediatri in formazione per approfondirei temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini, anche attraverso la conoscenza delle eccellenze produttive del territorio.