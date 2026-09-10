circle x black
Cerca nel sito
 

Alimentazione: Mosca (UniMi), 'oggi per il pediatra curare significa fare squadra e lavorare in sinergia'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi curare significa fare squadra e lavorare insieme. Questo è un primo insegnamento che si vuole portare ai pediatri in formazione. Il secondo insegnamento è che fare rete significa allargare lo sguardo e non farla più solo tra le professioni sanitarie, ma anche con il mondo delle istituzioni, il mondo scientifico, il mondo delle aziende e con la filiera agroalimentare". Lo afferma Fabio Mosca, professore di Pediatria università degli studi di Milano e delegato della rettrice per le tematiche della Salute urbana, partecipando al Programma Academy, che ha riunito 150 giovani pediatri in formazione per approfondirei temi della corretta alimentazione dedicata ai bambini, anche attraverso la conoscenza delle eccellenze produttive del territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video
Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico" - Video
Venezia 83, Edoardo De Angelis: "'Il fuoco che ti porti dentro' è un amore che brucia e devasta" - Video
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida
Emergenza sangue, l'appello di Osho per l'iniziativa Avis-Adnkronos domani a Roma: "Venite a donare" - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza