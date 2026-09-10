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Alimentazione: Verduci (Sinupe), 'importante creare fin da piccoli pattern dietetici salutari'

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10 settembre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
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"La nutrizione è un filo rosso, è una questione importante. I pediatri devono essere formati e si devono riappropriare della nutrizione e dei consigli nutrizionali da dare alle famiglie". Eventi come questo "sono dei momenti formativi molto importanti. All'interno delle scuole di specializzazione le ore dedicate alla formazione in nutrizione non sono molte". Questi appuntamenti "permettono, quindi, di promuovere la formazione verso la cultura della nutrizione". Cosi Elvira Verduci, presidente Società italiana di nutrizione pediatrica (Sinupe), in occasione del Programma Academy.

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