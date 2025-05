Alimenti: yogurt in crescita costante in Italia, l’obiettivo è 15 kg di consumo pro-capite

L’italia, tra i paesi europei è uno di quelli che consuma meno yogurt, ma la categoria vive una crescita costante e dinamica. Questi alcuni degli aspetti emersi dall’indagine, realizzata da Danone Italia in collaborazione con Circana, Kantar, SKIM, e YouGov sulla Categoria dell’ultrafresco, che ha individuato i principali driver di acquisto: attenzione alla salute, nuove abitudini giornaliere più flessibili e un ruolo cruciale del digitale, illustrata all’evento ‘Yogurt: l’elisir per un futuro in salute’, che è stato anche occasione di presentazione di alcune novità di casa Danone: Danone Skyr, la formula rinnovata di HiPro, Actimel Tripla Azione, Activia Fibre e Activia Kefir al cucchiaio