Allattamento al seno: perché fa bene al futuro, il vodcast con le 6A dei pediatri 

28 gennaio 2026 | 15.46
Le buone abitudini acquisite nei primi anni di vita fanno crescere sani e prevenire, nel tempo, molte malattie croniche. È questo il filo conduttore del vodcast 'Le 6A – La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria. Protagonista del primo episodio - disponibile nelle piattaforme dedicate, nei canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com - è la A di allattamento al seno, un gesto naturale che rappresenta un vero investimento per la salute del bambino e della mamma, oggi e nel futuro.

