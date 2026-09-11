Arriva Altnv, alias nairovirus della zecca asiatica dalle lunghe corna, nuovo patogeno trasmesso dalle zecche identificato in Cina. Il virologo Fabrizio Pregliasco rassicura. "Sulla base dei dati oggi disponibili non siamo di fronte a un nuovo allarme sanitario globale", afferma commentando lo studio riportato sul 'New England Journal of Medicine'. Inoltre, "per l'Italia non esistono al momento elementi che indichino la circolazione di Altnv né un rischio specifico per la popolazione". Tuttavia, "la scoperta è importante perché dimostra quanto sia ancora ampio il mondo dei microrganismi trasmessi da zecche e altri vettori che possono causare infezioni nell'uomo senza essere immediatamente riconosciuti", sottolinea il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano, past president Anpas e vicepresidente Samaritan International.

Cosa sapere su nairovirus della zecca asiatica

Per Pregliasco, "la notizia deve quindi essere letta soprattutto come un richiamo all'importanza della sorveglianza epidemiologica e virologica". E "il tema - rimarca - assume una rilevanza ancora maggiore nel contesto dei cambiamenti climatici e ambientali, che possono modificare distribuzione geografica, stagionalità e densità di zecche e altri vettori. Questo non significa che ogni nuovo virus identificato sia destinato a diffondersi in Europa, ma rende necessario conoscere tempestivamente i patogeni emergenti e monitorarne l'evoluzione". Quindi "la lezione che arriva dalla Cina è soprattutto una: individuare precocemente un nuovo patogeno non significa creare allarme, ma essere meglio preparati. Sorveglianza, ricerca e approccio One Health rappresentano gli strumenti fondamentali per affrontare le infezioni emergenti prima che possano trasformarsi in problemi sanitari più rilevanti", ribadisce l'esperto.

E per difendersi dalla zecche, ricorda il medico, "la prevenzione rimane fondamentale: durante le attività in aree boschive o con vegetazione alta è opportuno utilizzare abiti coprenti e repellenti, controllare accuratamente la pelle al rientro e rimuovere correttamente e rapidamente eventuali zecche".