Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti

Riunire rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, del mondo ecclesiale e delle associazioni dei pazienti, per riaffermare il diritto di ogni cittadino a un'eguale tutela della salute di fronte all'Alzheimer. E' stato questo l'intento del convegno "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, anche alla presenza dei membri dell'Intergruppo per le Neuroscienze e l'Alzheimer, per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.