Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorità contro le demenze

Con oltre un milione di pazienti in Italia (il 60% con Alzheimer) e costi nazionali per 23 miliardi di euro l'anno, le demenze rappresentano una priorità assoluta di sanità pubblica. Per accelerare la trasformazione delle cure, esperti e istituzioni di 12 Paesi hanno siglato a Roma il documento di consensus firmato nell'ambito dell'iniziativa internazionale MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care. Un white paper che costituisce una vera e propria road map europea per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer