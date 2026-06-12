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Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorità contro le demenze

12 giugno 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
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Con oltre un milione di pazienti in Italia (il 60% con Alzheimer) e costi nazionali per 23 miliardi di euro l'anno, le demenze rappresentano una priorità assoluta di sanità pubblica. Per accelerare la trasformazione delle cure, esperti e istituzioni di 12 Paesi hanno siglato a Roma il documento di consensus firmato nell'ambito dell'iniziativa internazionale MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care. Un white paper che costituisce una vera e propria road map europea per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer

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