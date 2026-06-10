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Alzheimer, Lorenzin: "Con piano per demenze e Alzheimer nuovi farmaci e terapie non farmacologiche"

10 giugno 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e per l'Alzheimer. Questo significherebbe avere una linea d'azione condivisa con regole omogenee in tutta Europa, garantendo i finanziamenti necessari per sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce, l'uso dei biomarcatori e tutto ciò che serve per l'erogazione di nuovi farmaci e per le terapie non farmacologiche". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, membro della Commissione Bilancio del Senato e co-presidente dell'intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer, partecipando all'evento 'MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care'. Un'iniziativa internazionale che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer

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