Alzheimer, Lorenzin: "Con piano per demenze e Alzheimer nuovi farmaci e terapie non farmacologiche"

"Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e per l'Alzheimer. Questo significherebbe avere una linea d'azione condivisa con regole omogenee in tutta Europa, garantendo i finanziamenti necessari per sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce, l'uso dei biomarcatori e tutto ciò che serve per l'erogazione di nuovi farmaci e per le terapie non farmacologiche". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, membro della Commissione Bilancio del Senato e co-presidente dell'intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l'Alzheimer, partecipando all'evento 'MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care'. Un'iniziativa internazionale che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer