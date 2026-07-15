Alzheimer: Lorenzin, 'tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050'

"Oggi il tema delle demenze e dell'Alzheimer diventa ancora più importante perché ci troviamo di fronte a un doppio scenario: se da un lato abbiamo la fortuna di vivere tutti molto più a lungo, affrontando quindi il tema della longevità, dall'altro sappiamo già esattamente quante saranno le persone molto anziane e i grandi anziani nel 2050, quale sarà la percentuale di incidenza dell'Alzheimer. Oggi, tra gli over 65, abbiamo quasi 600mila persone con l'Alzheimer e 900mila con demenza. Per il 2050 parliamo di numeri più che raddoppiati". E' quanto affermato dalla senatrice Beatrice Lorenzin, co-presidente Intergruppo per le Neuroscienze e l'Alzheimer, in occasione dell'incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.