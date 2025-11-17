circle x black
Bartoli (Lega filo d’oro): "I volontari sono il ponte tra le persone sordocieche e il mondo"

Il presidente al Forum nazionale: "La nostra storia nasce da un sogno che continua a vivere grazie a loro"

17 novembre 2025 | 11.52
Redazione Adnkronos
Si è conclusa la 12ª edizione del Forum Nazionale dei Volontari della Lega del Filo d’Oro, che ha riunito oltre 200 volontari da tutta Italia. Il presidente Rossano Bartoli ha ribadito il valore insostituibile del volontariato: “I volontari rappresentano una componente fondamentale della Lega del Filo d’Oro sin dalla sua nascita: incarnano i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione”. Bartoli ha aggiunto: “Sono guide, punti di riferimento affettivi e aiutano le persone sordocieche a relazionarsi con il mondo che le circonda”.

Infine, ha ricordato le origini dell’Ente: “La nostra storia nasce dal sogno di una donna sordocieca e di un piccolo gruppo di volontari. Quel sogno continua a vivere grazie a chi dona il proprio tempo”.

Oltre 200 volontari e quasi 300 partecipanti complessivi hanno preso parte al 12° Forum Nazionale della Lega del Filo d’Oro, l’edizione più partecipata di sempre. Il presidente Rossano Bartoli ha commentato: “Vederli riuniti qui significa celebrare un impegno che arricchisce chi lo vive e cambia la prospettiva”. “Diventare volontario della Lega del Filo d’Oro – ha concluso – lascia un segno profondo. Grazie a loro, il sogno che ci ha dato origine continua a generare cambiamento e nuove possibilità”.

