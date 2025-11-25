circle x black
Bellantone (Iss): "Puntare a innovazione equa e solidale ed evitare sprechi"

"Più efficienza con collaborazione leale tra Stato e Regioni"

Rocco Bellantone
25 novembre 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
"Ci deve essere un'innovazione equa e solidale, altrimenti l'innovazione fine a se stessa fa solo danni. Cerchiamo di investire di più e di evitare gli sprechi. E se riuscissimo a evitare tante di quelle cose che, purtroppo, comportano delle spese inutili, potremmo dare una forte mano al nostro meraviglioso sistema sanitario nazionale, che ha tanti difetti, ma è invidiato da tutti nel mondo". Lo ha detto Rocco Bellantone, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), al Forum Risk Management che fino al 27 novembre riunisce ad Arezzo la sanità italiana. All'evento "ho sentito parlare di collaborazione leale - ha sottolineato Bellantone - ed è proprio questo il segreto. In linea di massima, in uno Stato efficiente in cui ci siano le Regioni, bisognerebbe avere un coordinamento centrale, lasciando ad esse la capacità gestionale".

