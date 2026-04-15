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BeOne, Silvia Ottolina nominata Franchise Head Solid Tumors

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Roberto Damele, nel suo ruolo di Franchise Head Hematology, mantiene la guida dell'area ematologica

Silvia Ottolina
Silvia Ottolina
15 aprile 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BeOne, azienda oncologica globale, annuncia la nomina di Silvia Ottolina a Franchise Head Solid Tumors. Contestualmente Roberto Damele, nel ruolo di Franchise Head Hematology, continuerà a guidare l'area ematologica, ambito in cui BeOne ha avviato il proprio percorso e che continuerà a rappresentare una priorità strategica grazie a una pipeline estremamente promettente, sottolinea la società.

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Entrata in BeOne Italia nel 2022 come Customer Engagement Director Hematology/Oncology - informa una nota - Ottolina assume oggi la guida della Franchise Solid Tumors ed entra a far parte del leadership team a riporto diretto di Marco Sartori, General Manager di BeOne Italia. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza in ambito oncologico ed ematologico, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità dapprima in Celgene, Bristol Myers Squibb e poi in Roche, prima di approdare in BeOne come Customer Engagement Director. "Sono onorata di entrare a far parte del Leadership Team di BeOne Italia - dichiara - Il nostro obiettivo è trasformare gli standard di cura attraverso lo sviluppo di opzioni terapeutiche innovative che non solo prolunghino la sopravvivenza, ma contribuiscano concretamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. La ricerca di BeOne sta generando risultati clinicamente significativi, rafforzando il nostro impegno nelle neoplasie più complesse da trattare. Assumere la responsabilità della Franchise Solid Tumors rappresenta un'importante evoluzione del mio percorso professionale: metterò a disposizione le competenze maturate in ematologia per contribuire allo sviluppo di strategie integrate, capaci di rispondere in modo sempre più efficace alle sfide del sistema salute".

Damele continuerà dunqud a ricoprire il ruolo di Franchise Head Hematology, garantendo continuità e sviluppo a un'area di crescita strategica per l'azienda. "Silvia - afferma - ha dimostrato in questi anni una visione strategica solida e una grande capacità di costruire relazioni di valore. La sua nomina è il naturale riconoscimento di un percorso di crescita coerente. L'ematologia rappresenta le radici e il cuore di BeOne. Continuare a guidare questo franchise significa consolidare un percorso costruito nel tempo, guardando con ambizione a una fase di ulteriore evoluzione scientifica e terapeutica che renderà l'ematologia sempre più cruciale nei prossimi anni. Il nostro obiettivo è continuare a generare valore duraturo per i pazienti e per il sistema sanitario".

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