circle x black
Cerca nel sito
 

Bigagli (Bms): "Impegnati per favorire crescita professionale giovani scienziati"

'Oltre agli 8 dottorati realizzati insieme al Mur l'azienda da molti anni offre regolarmente stage curriculari ed extracurriculari'

Bigagli (Bms):
04 dicembre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Bristol Myers Squibb crede molto nella crescita professionale dei giovani ricercatori. Oltre agli 8 dottorati realizzati insieme al ministero dell'Università e della Ricerca, l'azienda da molti anni offre regolarmente stage curriculari ed extracurriculari". Così all'Adnkronos Salute Alessandro Bigagli, direttore medico di Bristol Myers Squibb Italia, alla presentazione - oggi a Roma - degli 8 dottorati innovativi in 5 università e 4 regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia), il cui obiettivo è aprire nuove frontiere della ricerca e accelerare il cambiamento nella pratica clinica. Bms Italia ha co-finanziato gli 8 dottorati di ricerca della durata di 3 anni rivolti a giovani ricercatori che avranno anche l'opportunità di trascorrere 6 mesi in azienda.

"Gli stage curriculari, finalizzati anche alla preparazione della tesi, possono durare 6 mesi o più - spiega Bigagli - I nuovi 8 dottorati rappresentano un'ulteriore occasione per investire su altrettanti giovani studiosi, che lavoreranno su temi attuali come medicina di precisione, Digital Health, Data Science e scienze omiche". Partiti a novembre, gli 8 dottorati sono attivati in collaborazione con 5 atenei italiani: 2 all'università degli Studi di Bari, 2 alla Sapienza università di Roma, 2 all'università degli Studi di Roma Tor Vergata, uno all'Humanitas University di Milano e uno all'università del Piemonte Orientale. Particolarmente importanti "i dottorati sulla medicina di precisione, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone colpite da gravi malattie - sottolinea Bigagli - Un altro esempio è il dottorato in 'Data Science in Medicine', che vuole formare esperti nella gestione e analisi dei Big Data per la medicina di precisione".

Durante i 6 mesi trascorsi in azienda, "i dottorandi potranno inoltre approfondire argomenti e attività che in università avrebbero meno possibilità di esplorare. Oltre alla direzione medica, potranno affiancare reparti come farmacovigilanza, regolatorio, ufficio legale e la clinica operativa, l'area che gestisce gli studi clinici condotti direttamente dall'azienda". Si tratta di "un'occasione preziosa per ampliare competenze, interessi e prospettive sul proprio futuro professionale. L'auspicio - conclude Bigagli - è che questi giovani ricercatori formati in Italia possano poi restare nel nostro Paese".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ricerca Bigagli (Bms) 'impegnati per favorire crescita professionale giovani scienziati'
Vedi anche
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza