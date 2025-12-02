circle x black
Cancro seno metastatico, Fusco (Ieo): "Test biomarcatori cruciali per terapie innovative"

"Garantire accesso anche a pazienti seguite in centri periferici"

Cancro seno metastatico, Fusco (Ieo):
02 dicembre 2025 | 16.32
Redazione Adnkronos
"Per il carcinoma della mammella ormono-positivo (Hr+) e Her2-negativo (Her2-) sono disponibili nuove opportunità legate agli inibitori della pathway Pi3k, ma è fondamentale gestire il test molecolare per selezionare le pazienti e offrire loro l'accesso ai nuovi trattamenti". Lo ha detto Nicola Fusco, direttore della Divisione di Anatomia patologica dello Ieo (Istituto europeo di oncologia) e professore di Anatomia patologica presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia dell'università di Milano, intervendo all'incontro con la stampa promosso oggi a Milano da AstraZeneca, per discutere delle prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato.

I test molecolari citati dall'esperto "sono molto complessi e prendono in considerazione tante variabili", ha spiegato Fusco, evidenziando l'aspetto legato alla disponibilità di "tecnologie che siano sufficientemente sensibili e specifiche per quella specifica domanda clinica". Fusco ha poi sottolineato come l'impiego dei test molecolari sia "una sfida da abbracciare come gruppo multidisciplinare, consentendo anche alle pazienti gestite in un centro periferico di avere accesso ai test di eccellenza", conclude.

Tumori seno metastatico Fusco (Ieo) 'test biomarcatori cruciali per terapie innovative'
