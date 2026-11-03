Cardiologia, Sinagra (Sic): "la ricerca deve rispondere ai bisogni dei pazienti"

"I pazienti chiedono evidenze solide che si basino sulla capacità di incidere sugli eventi. L'innovazione e la ricerca sono lo strumento per andare oltre le conoscenze attuali, per espandere i saperi e per intercettare sempre più frequentemente la globalità dei bisogni, in tutte le varie componenti del bisogno stesso". Lo ha detto Gianfranco Sinagra, presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), , in occasione dell'incontro "Innovazione che cambia la vita", organizzato a Milano per celebrare i 30 anni di Novartis.