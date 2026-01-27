circle x black
Cerca nel sito
 

Cardiologo Ghio: "Sotatercept agisce su causa dell’ipertensione polmonare"

'Innovativo meccanismo d’azione contrasta proliferazione cellulare'

Cardiologo Ghio:
27 gennaio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa della malattia, ossia la proliferazione cellulare. I farmaci in commercio, assolutamente efficaci, sono prevalentemente vasodilatatori e, solo in parte, sono in grado di contrastare la proliferazione cellulare. L'innovazione di sotatercept sta dunque nel suo meccanismo d'azione". Così Stefano Ghio, presidente della Rete italiana ipertensione polmonare (Iphnet) e responsabile della Ss Cardiomiopatie, trapiantologia e ipertensione polmonare presso l’Irccs policlinico San Matteo di Pavia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano da Msd Italia, in occasione del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al rimborso della nuova opzione terapeutica per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap).

Si tratta di "una malattia rara. Si stima che ci siano 3.500 pazienti in tutta Italia - spiega l’esperto - Se questa malattia non è conosciuta, in quanto rara, la diagnosi è difficile, soprattutto in fase iniziale, quando non è conclamata e i sintomi sono aspecifici". E' "una malattia primitiva geneticamente determinata del letto vascolare polmonare - approfondisce Ghio - Le pareti dei vasi arteriosi si ispessiscono per una proliferazione incontrollata delle cellule endoteliali e delle cellule muscolari lisce. Di conseguenza, il lume si riduce, la pressione sale e il cuore fa molta più fatica a spingere il sangue verso il polmone. È una malattia che nasce nel polmone ma che altera la funzione del cuore, un’alterazione che condiziona la sopravvivenza del paziente". Oltre a essere rara, "è una malattia che si nasconde in mezzo a tante malattie comuni del cuore e del polmone, tutte accomunate dalla caratteristica di avere la pressione alta nelle arterie polmonari - illustra Ghio - Ogni malattia ha la sua terapia specifica. C'è quindi il doppio rischio di non fare diagnosi di malattia rara o di sbagliare e formulare la diagnosi di malattia rara davanti a patologie comuni del cuore e del polmone. La conseguenza - sottolinea - è che questi malati ricevono farmaci inefficaci, ma estremamente costosi, che vanno a gravare sul Servizio sanitario nazionale".

Dunque, come identificare la malattia? "La diagnosi prevede una serie di accertamenti che possono essere svolti soltanto in centri esperti di riferimento - chiarisce l'esperto - E' importante sospettare questa malattia soprattutto in tutti i pazienti che riferiscono dispnea o affaticamento. Il medico di medicina generale deve sempre eseguire almeno una radiografia del torace e un elettrocardiogramma nei soggetti che presentano questi sintomi. Se il sospetto si rafforza - aggiunge - permane come esame diagnostico iniziale l’ecocardiogramma. A quel punto, se il sospetto è confermato, il paziente deve essere inviato al più presto al centro di riferimento, perché la diagnosi corretta e la giusta impostazione terapeutica - conclude - possono essere effettuate soltanto in quel tipo di centri".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pertensione arteriosa polmonare (Iap) rimborso Sotatercept Rete italiana ipertensione polmonare (Iphnet) Stefano Ghio
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza