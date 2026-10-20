circle x black
Cerca nel sito
 

Cardiologo Rebuzzi: "Da influenza rischi per il cuore, soprattutto negli anziani"

"Controlli regolari e vaccinazioni per proteggere i più fragili dalle complicanze delle infezioni e dagli sbalzi di pressione legati al freddo"

Antonio Rebuzzi
Antonio Rebuzzi
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 14.30
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

"L'influenza può rappresentare un rischio importante per le persone che soffrono di malattie cardiovascolari, soprattutto per gli anziani". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Antonio Rebuzzi, cardiologo e docente di Cardiologia all'università Cattolica di Roma.

"Le persone con problemi cardiaci sono più fragili e hanno bisogno di controlli regolari", sottolinea lo specialista. L'influenza, infatti, "può favorire la comparsa di alcune complicazioni come le infiammazioni del pericardio", la membrana che avvolge il cuore. "Anche il Covid può contribuire a questo tipo di problemi". Un altro aspetto da non sottovalutare "riguarda la pressione arteriosa. I cambiamenti di temperatura, soprattutto il passaggio dal caldo al freddo, possono provocare improvvisi aumenti della pressione. Inoltre, durante un'infezione, possono verificarsi alterazioni dei sali minerali presenti nell'organismo, importanti per il corretto funzionamento del cuore". Il "rischio è maggiore nelle persone anziane", precisa Rebuzzi, perché le "arterie tendono a diventare meno elastiche con l'età, rendendo più probabili sbalzi della pressione. Per questo, chi soffre di ipertensione dovrebbe rivolgersi al medico per verificare se la terapia è adeguata, senza modificarla autonomamente".

Per ridurre i rischi, il cardiologo raccomanda di rivolgersi al proprio medico di famiglia e di non trascurare le vaccinazioni. "Consiglierei la vaccinazione antinfluenzale e, quando indicato, anche quelle contro il Covid e le infezioni da pneumococco, che possono causare polmoniti", evidenzia Rebuzzi. Secondo l'esperto è importante muoversi per tempo, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda, quando aumentano le occasioni di diffusione delle infezioni respiratorie. "Prevenire è meglio che curare", è il messaggio del cardiologo che invita "a valutare le vaccinazioni già in autunno, senza rimandare troppo". Chi soffre di problemi cardiaci, "in particolare se è anziano, dovrebbe proteggersi dalle infezioni, effettuare controlli regolari e confrontarsi con il proprio medico per individuare le misure preventive più adatte".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
influenza rischi per il cuore freddo pressione arteriosa vaccino influenza vaccinazioni cardiopatici antonio rebuzzi cardiologo
Vedi anche
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza