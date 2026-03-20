circle x black
Cerca nel sito
 

Casi di epatite A in aumento in Italia, a Napoli "focolaio non epidemia"

sponsor

Il punto di Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale: "Quasi sempre autolimitante, guarisce da sola, e la mortalità molto è bassa"

Ospedale - Fotogramma /Ipa
Ospedale - Fotogramma /Ipa
20 marzo 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'epatite A "non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I molluschi crudi continuano a essere uno dei principali indiziati. Il messaggio è semplice: non serve allarmismo, serve responsabilità. Più controlli nella filiera, più attenzione da parte dei cittadini. Perché questi focolai non sono inevitabili: si possono prevenire. La situazione è sotto controllo, ma abbassare la guardia sarebbe un errore". Così Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, interviene sull'aumento dei casi registrati nelle ultime settimane a Napoli.

CTA

"In Campania focolaio, non epidemia"

"I 133 casi non sono pochi, ma non è un allarme grave per la popolazione generale. Va interpretato nel contesto. In tutta Italia nel 2024 ci sono stati circa 443 casi di epatite A in un anno. Quindi 133 casi concentrati in una sola regione (Campania) in poche settimane/mesi indicano un focolaio locale (outbreak), non un’epidemia nazionale - avveerte - L'epatite A è quasi sempre autolimitante (guarisce da sola) e la mortalità molto è bassa (i decessi sono rari e soprattutto negli anziani) quindi non è una malattia 'pericolosa' come epatite B o C".

"In Italia i casi sono in aumento negli ultimi anni. In Campania si parla proprio di aumento recente con attenzione su Napoli e quindi non è un evento isolato ma neanche fuori controllo. Per il sistema sanitario la situazione è da monitorare (cluster epidemico). Per il cittadino medio il rischio è basso se si adottano precauzioni. Per persone a rischio (anziani, epatopatici) serve invece più attenzione", conclude Pregliasco.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
epatite A Napoli
Vedi anche
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza