Cibi cosiddetti ‘ultra-processati’, l’università di Wageningen presenta una ricerca per fare chiarezza

La classificazione Nova li definisce prodotti ‘ultra-processati’. Sono i prodotti industriali formulati con diversi ingredienti e additivi - come sale, zuccheri o grassi, ad esempio - che ne migliorano gusto, aspetto, conservazione o texture. L’Università di Wageningen ha realizzato, con il sostegno di Unione Italiana Food, uno studio che ha analizzato e confrontato le caratteristiche nutrizionali e chimico-fisiche di quattro prodotti industriali classificati come ultra-processati e dei loro equivalenti domestici. Lo studio non vuole ‘promuovere’ il prodotto industriale, ma vuole stimolare una riflessione: non bisogna temere il cosiddetto ‘ultra-processato’. Bisogna considerare la composizione complessiva della dieta.