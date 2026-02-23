circle x black
Cerca nel sito
 

Cicchetti (UniCatt): "In Ssn competenze cruciali per evoluzione digitale"

sponsor

"Innovazione non funziona se non viene accompagnata da cambiamento organizzativo"

Americo Cicchetti
Americo Cicchetti
23 febbraio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questi ultimi anni abbiamo investito risorse per la trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale e il tema delle competenze è cruciale. Tali stanziamenti sono ormai nella fase finale con la chiusura dei progetti Pnrr: la piattaforma nazionale di telemedicina, l'ecosistema dei dati sanitari con il fascicolo sanitario elettronico e la piattaforma di intelligenza artificiale, che è già in fase di sperimentazione con oltre 1.500 medici di famiglia". Lo ha detto Americo Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, oggi nella Capitale alla presentazione del progetto formativo 'Il futuro della cura', rivolto ai professionisti sanitari con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.

"Ora arriva la vera sfida - sottolinea Cicchetti - perché la trasformazione digitale, se è non accompagnata da un cambiamento organizzativo, non riesce" a rendere al meglio. "Questo vuol dire agire sui professionisti, dando competenze di natura tecnica e digitale". Inoltre, prosegue, "deve cambiare il percorso di cura, quindi" devono essere adeguate "le competenze di natura organizzativa, la conoscenza dei contesti e dei modelli e, infine, anche le competenze di natura gestionale, manageriale che accompagneranno tutto questo percorso". Vanno quindi prese in considerazione "competenze di tipo tecnico, comportamentale, relazionale, manageriale e doti di leadership, sicuramente nuove rispetto a quelle del passato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Il futuro della cura Americo Cicchetti formazione professionisti sanitari intelligenza artificiale Ai
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza