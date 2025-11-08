Di Maio (Aiom), 'in Italia pazienti in difficoltà economiche per curare cancro'

"Curare il cancro rappresenta un problema economico per i pazienti colpiti dalla malattia. Un fenomeno, quella della 'tossicità finanziaria', che non riguarda soltanto Paesi come gli Stati Uniti, come pensavamo inizialmente, ma anche l'Italia. Tante spese non coperte dal Sistema nazionale sanitario possono diventare un problema per i cittadini, per tale motivo d'accordo con le istituzioni stiamo cercando di migliorare alcuni aspetti legati a questo fenomeno". Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 27° congresso nazionale Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, a Roma.