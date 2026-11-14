Di Maio (Aiom): "Una Tavola periodica delle mutazioni per terapie oncologiche sempre più personalizzate"

Presentata al XXVIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica a Roma la prima piattaforma digitale italiana per l'oncologia di precisione, realizzata in collaborazione tra Aiom e Siapec-Iao. "La Tavola periodica delle mutazioni aiuta gli oncologi a individuare i trattamenti più appropriati per ciascun paziente - spiega il presidente nazionale di Aiom, Massimo di Maio -. Questo progetto è partito da una prima alterazione molecolare particolarmente importante, quella del gene Egfr nel tumore del polmone, ma sarà progressivamente esteso ad altre mutazioni e ad altri tipi di tumore, grazie alla collaborazione tra gli specialisti delle due società scientifiche"