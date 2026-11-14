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Diabete, Buzzetti (Sid): 'legge 130 prima al mondo, ora attuare screening pediatrici'

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14 novembre 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
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"Con la Legge 130 del 2023, l'Italia è stato il primo Paese al mondo che ha visto l'approvazione di una legge sullo screening su tutta la popolazione. Stiamo conducendo le fila e tutto il mondo ci guarda. Speriamo di poter mettere presto in atto i decreti attuativi all'inizio dell'anno prossimo. Sarà fondamentale effettuare lo screening proprio per riuscire, poi, a fare un follow up dei bambini a rischio per la prevenzione della chetoacidosi, prima di tutto, ma anche per conoscere meglio la storia naturale e per seguire i bambini a rischio". E' quanto affermato da Raffaella Buzzetti, presidente della Fondazione diabete e ricerca della Sid - Società italiana di diabetologia, partecipando ad un incontro istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all'innovazione nel campo del diabete, organizzato alla Camera dei Deputati proprio in occasione della Giornata mondiale del diabete.

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