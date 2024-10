Disturbi comportamento alimentare, Mille (Microsoft Italia): "Interesse nel restituire innovazioni che permettono di supportare il miglioramento dei percorsi terapeutici"

“Iniziativa che come Microsoft siamo stati molto lieti di supportare e aiutare attraverso la Fondazione Sostenibilità Digitale perché proprio attraverso le soluzioni di intelligenza artificiale c’è un interesse nel giveback, nel restituire alla società quelle innovazioni che possono permettere ai terapeuti di supportare questo percorso di miglioramento nell’ambito dei disturbi alimentari per i ragazzi e ragazze di una fascia d’età giovanile”, afferma Matteo Mille, Chief Sales Enablement & Operations Microsoft Italia, durante la presentazione del progetto mySmart Diary presso la Sala Nassirya del Senato. “Come Microsoft è uno degli obiettivi fondamentali sfruttare l’intelligenza artificiale in maniera etica e responsabile”.