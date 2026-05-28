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Donne e cuore, Colao (Federico II), 'serve più attenzione al rischio metabolico"

28 maggio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
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"Ad oggi non valutando in maniera corretta l'impatto metabolico sul rischio cardiovascolare nella donna, perché la patologia dell'organo cardiovascolare è stata studiata essenzialmente nell'uomo. Da circa vent'anni si è cominciato a parlare di cardiologia di genere; è evidente che la distribuzione del tessuto adiposo nell'uomo e nella donna è diversa e quindi le malattie metaboliche nell'uomo e nella donna hanno un'espressività diversa. Questo dire che ci dovremo impegnare molto di più nell'approfondire il tema della patologia cardiovascolare metabolica nella donna". Lo ha dichiarato Annamaria direttrice Uoc di Endocrinologia presso il Policlinico Federico II di Napoli e titolare della Cattedra Unesco 'Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile', intervenuta all'evento "Qui, per la salute di ogni donna" promosso da Organon a Roma.

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