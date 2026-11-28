"Nel corso della giornata di un paziente si manifestano fasi on-off talvolta imprevedibili, rendendo ancora più delicata la situazione. Queste persone, d'improvviso, si sentono molto insicure, subentrano in uno stato d'ansia e angoscia, in un circolo vizioso per cui c'è anche un'aspettativa negativa del paziente che si trova a non poter prevedere quello che accadrà nel corso della giornata e a non poter programmare, complicando ulteriormente la loro vita quotidiana". Questo l'intervento di Giovanni Fabbrini, presidente fondazione Limpe nel corso dell'evento di celebrazione di "Un, due, tre, stella!", il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe ed il supporto non condizionante di Zambon.