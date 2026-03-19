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Farmaceutica: Bramani (Regeneron), 'possiamo trattare più pazienti grazie ad alleanza con Sanofi'

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19 marzo 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
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"La divisione di immunologia è più recente rispetto a quella di oncologia, in Italia. Siamo arrivati nel 2024, ma abbiamo già un impatto molto concreto grazie a una solida alleanza con Sanofi, una partnership che è nata dalla ricerca di sviluppo e che poi si è estesa alla commercializzazione. Grazie all'unione delle forze tra le due aziende leader possiamo trattare più pazienti". Sono le parole di Elisabetta Bramani, Country Manager Immunology di Regeneron in Italia, in merito all'impatto che l'approdo a Milano della biofarmaceutica potrà offrire all'unità di immunologia, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici nel capoluogo lombardo.

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