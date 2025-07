Farmaceutica, Cattani (Farmindustria): "Aggiungere 1% a spesa ed eliminare payback"

"Abbiamo le idee chiare rispetto alle nostre aspettative" in merito al Testo unico della legislazione farmaceutica. "C'è bisogno di aggiungere l'1% alle risorse dedicate alla spesa farmaceutica per riportare il Payback ai livelli del 2023, prenderci 3 anni durante i quali investire questa percentuale, e poi eliminare questa tassa, che è una barriera non tariffaria che pesa sulle imprese per quasi 3 miliardi nel 2025". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, al convegno 'Verso il testo unico della legislazione farmaceutica', organizzato alla Camera dei deputati su iniziativa del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, per promuovere un primo momento di confronto istituzionale sul percorso di riforma del comparto.